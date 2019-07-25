أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية في تونس قبل 17 من نوفمبر، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

كان الرئيس التونسي البالغ من العمر، 93 عاما، غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

يشار إلى أن الرئيس التونسي نقل للمرة الأولى إلى المستشفى العسكري، يوم الجمعة 21 مايو الماضي، للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.