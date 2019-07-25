قال عضو مجلس نواب الشعب التونسي منذر بلحاج علي، إن "رئيس البرلمان محمد الناصر يؤدي في جلسة للمجلس اليوم اليمين رئيسا للجمهورية بشكل مؤقت عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي".

وأضاف "بلحاج علي"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "لا خوف على تونس، فتونس دولة مؤسسات، خبر وفاة الرئيس كان صادما، لكننا قادرين على تجاوز العقبات، وكل ما يهمنا الآن هو تجاوز المرحلة الحالية".

توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، صباح اليوم، أول رئيس منتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام في تونس، عن عمر 93 عاما بعد ساعات على إدخاله إلى وحدة العناية الفائقة بالمستشفى العسكري إثر تعرضه لوعكة صحية.