بناء على دعوة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انعقد الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، اليوم، للنظر فى تأسيس منتدى الغاز.

وحضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والفلسطيني، وممثل وزيرة الطاقة الأردنية بصفتهم الوزراء المؤسسون للمنتدي، كما حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي كضيف شرف مميز، ومدير عام الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وممثلي كل من فرنسا والبنك الدولي.

وقرر الوزراء من الأعضاء المؤسسين إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، ولهذا تم إقرار القواعد والإجراءات الحاكمة لفريق العمل رفيع المستوى المكلف بتنفيذ فعاليات المنتدى.

كما أكدوا التزامهم بالارتقاء بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بالكامل فى مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولي، والعمل باجتهاد على مناقشة وتشكيل المفاهيم العامة لوضعها في صيغتها النهائية وفقا للإطار المتفق عليه.

وللسماح بمشاركة القطاع الخاص، وافق الوزراء المؤسسون أيضا على إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز وإبراز أهمية دورها في المساهمة في أنشطة المنتدى.

وبناء على نتائج الاجتماع الوزاري الأول، أوضح الوزراء المؤسسون اعتزامهم مواصلة التعاون لتحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، بما يتماشى مع القانون الدولي، لاستغلال موارد المنطقة وإتاحة المجال أمام سوق غاز إقليمية مستدامة، حيث ناقش الوزراء المؤسسون سبل التعاون لتطوير مسارات البنية التحتية للغاز، تدريجيًا، للإسراع في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من الاحتياطيات الحالية من الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتنمية المزيد منها، لتسهيل استغلال الاكتشافات المستقبلية للغاز، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا الصدد.

ووافق الوزراء على انعقاد الاجتماع الوزاري المقبل خلال النصف الثاني من يناير 2020 في القاهرة، وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود عن خالص امتنانهم لمصر، وللرئيس عبدالفتاح السيسي، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للاجتماع.