استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي في أول زيارة له بالقاهرة، وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة وتوماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة والوفد المرافق، حيث تم خلال اللقاء بحث الترتيبات المتعلقة بانعقاد المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط الذى تستضيفه القاهرة بالإضافة إلى بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار "الملا" خلال اللقاء أن مشاركة الوزير الأمريكي في اجتماعات المنتدى بصفة مراقب يعطي دلالة واضحة ومهمة على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وإعطاء دفعات للمساهمة في تحقيقا لأهداف المنوط بالمنتدى إنجازها.

وأكد الملا أن التغييرات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول في مصر شجعت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى للعمل والاستثمار لأول مرة في مصر في أنشطة البحث والاستكشاف ،حيث حصلت شركة إكسون موبيل على مناطق امتياز وتسعى للتوسع في هذا النشاط.

فيما أكد الوزير الأمريكي على دور مصر كمصدر موثوق للطاقة، مشيرا إلى تقديم كافة الخبرات والتكنولوجيات لمصر لتعزيز مكانتها الطبيعية كمركز مهم للطاقة بالمنطقة، وأن هناك استعداد ورغبة قوية من الشركات الأمريكية للتوسع والاستثمار والعمل في مصر.

وأضاف أن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في أعمال منتدى غاز شرق المتوسط يأتي دعما للشراكة بينها وبين دول شرق المتوسط والاستفادة من الطاقة في تحقيق السلام.

حضر اللقاء كل من المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وأسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني.