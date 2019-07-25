فتح طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد انقلاب شاحنة محملة بـ68 طن مياه نار

أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بـ 68 طنا من مادة حمض الكبريتيك المركز "ماء النار" على الطريق الصحراوي الغربي، وجرى تفريغ حمولتها على الطريق قبل مدخل مركز منفلوط.

كان محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انقلاب شاحنة رقم "4865 د هـ ر" محملة بـ 68 طنا من مادة "حمض الكبريتيك" على الطريق الصحراوى الغربي، ما أدى إلى تفريغ حمولتها على الطريق وإصابة قائد الشاحنة "ر. ع".

وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته باستدعاء قوات الحماية المدنية والإسعاف والمرور والاستعانة بمعدات الأجهزة التنفيذية بمركزي منفلوط وأسيوط، للتخلص من المادة الكيميائية على الطريق فضلاً عن رفع الشاحنة وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

وتوجه العميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون مروري حول المنطقة، وتم الدفع بسيارتين حماية مدنية و3 لوادر وونش بمشاركة قوات الحماية المدنية، ومعدات الحملة الميكانيكية بمركزي منفلوط وأسيوط.

وجرى رفع آثار المادة الكيميائية من الطريق ورفع السيارة وفتح الحركة المرورية، بعد غلقها لمدة 4 ساعات.

كما جرى عمل الإسعافات اللازمة لقائد السيارة المصاب، وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.