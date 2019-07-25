"الإسكان" تعلن تسليم 336 شقة بدار مصر.. تعرف على الإجراءات المطلوبة

أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم 336 وحدة سكنية لعدد 14 عمارة للفائزين بها، اعتبارا من يوم الأحد 4 أغسطس 2019، بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمنطقة شمال القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة في بيان تسليم الوحدات أرقام 148،152، 153، 154، 155، 157، 159، 167، 168، 177، 215، 216، 217، 219، وجاءت خطوات الاستلام للفائزين كالتالي:

- التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.

- التوجه إلى مقر جهاز المدينة بالتجمع الأول ومعه خطاب البنك وتسليمه بمكتب خدمة المواطنين مع المستندات المطلوبة.

- استلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.​