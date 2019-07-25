رياض جراد لـ"الوطن": السبسي ناضل من أجل قيم الجمهورية و رحل في عيدها

قال رياض جراد، القيادي في فصيل النقابيون الراديكاليون التونسي، إن رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي بمثابة صدمة للشعب التونسي في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، لاسيما في هذه المرحلة التي يتنظر فيها التونسيون الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعدما أعلن الرئيس الراحل عن موعدها.

وأضاف جراد لـ"الوطن": "السبسي ناضل من أجل قيم الجمهورية التونسية، واهتم بملفات عديدة بعد تقلده الحكم في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، لاسيما ملف المرأة والطلبة، ووافته المنية في عيد الجمهورية".

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 93 عاما، بعدما نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة، فجر اليوم، بقرار من الأطباء المباشرين له.

كان الرئيس التونسي غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

ونقل الرئيس التونسي، للمرة الأولى، يوم الجمعة 21 مايو الماضي إلى المستشفى العسكري؛ للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.