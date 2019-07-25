توتر في مضيق هرمز بعد احتجاز ناقلة نفط بريطانية

أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، أن باريس ولندن وبرلين قرروا التنسيق بين قواتهم في منطقة الخليج، حسبما أفادت قناة "العربية".

وقالت الوزيرة، إن باريس ولندن وبرلين ستتقاسم المعلومات ولن تنشر قوات إضافية.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد نقلت عن الشيخ يوسف عبد الله الصباح المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، ورئيس اتحاد المؤانئ العربية قوله، أن هناك تنسيقا خليجيا-عربيا لتأمين سلامة حركة السفن في مياه الخليج.

وأضاف "الصباح"، أن تأثير التطورات والتصعيد الأخير في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية كان طفيفا على حركة الموانيء الكويتية.