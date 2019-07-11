قال الجيش الفرنسي، إنهم لا يعتقدون أن الوضع في مياه الخليج سيخرج عن السيطرة"- بحسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت أن 3 زوارق إيرانية حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية في الخليج، معربة عن قلقها من محاولة إيران اعتراض ناقلة نفط بالخليج ودعت بريطانيا إيران لتهدئة الوضع.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن ادعاء بريطانيا بشأن محاولة طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية لا قيمة له.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد توعد بريطانيا، أمس، بعواقب وخيمة، بسبب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

وفي وقت سابق، هدد الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، ردا على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، ودعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني صباح اليوم، إلى الرد بالمثل على بريطانيا وإيقاف ناقلة نفط بريطانية، وطالبت إيران، بريطانيا، بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة.

واعترضت سلطات جبل طارق، سفينة يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا، وأوضحت بريطانيا أنّ احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق رسالة واضحة بعد خرق سوريا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس حكومة منطقة جبل طارق البريطانية فابيان بيكاردو، اعتراض ناقلة نفط عملاقة يشتبه بنقلها نفطا خاما إلى سوريا، رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ولم تحدد السلطات مصدر النفط لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست"، ذكرت أن ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطًا إيرانيًا.