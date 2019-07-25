اللواء محمد خريصة مديرا لأمن جنوب سيناء

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بندب اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء، خلفا للواء أحمد عقيل، الذي شغل منصب مساعد الوزير للأحوال المدنية.

خريصة شغل عدة مناصب منها مدير مباحث البحيرة ثم انتقل إلى جنوب سيناء ليتولى مدير المباحث، وشغل المنصب عامين ثم عاد مرة أخرى إلى البحيرة مديرا للمباحث، ثم شغل منصب حكمدار السويس عامين، وانتقل إلى جنوب سيناء خلال الحركة الأخيرة، وعمل حكمدار لفترة تزيد عن عام، ثم مديرا لأمن جنوب سيناء.

عمل خريصة في جنوب سيناء أربعة أعوام، ويعرف كل مناطقها.

شكر خريصة وزير الداخلية على هذه الثقة، وتعهد باستكمال منظومة الأمن والأمان الموجودة في المحافظة.

وقال خريصة، إن "جنوب سيناء من المحافظات التي يغلب عليها الهدوء، وجميع المواطنين يعيشون ويساعدون الشرطة والقوات المسلحة في محاربة العناصر الخطرة والقضاء عليها".

وأكد أن "هناك علاقات قوية تربطه مع مشايخ وعقلاء سيناء، فهو يعرفهم جميعا ويشاركهم جميع المناسبات والاحتفالات".

وناشد مدير الأمن جميع أهالي المحافظة بالوقوف خلف الشرطة والقوات المسلحة لتنعم المحافظة بالأمن والأمان.