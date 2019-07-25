بالفيديو.. الجندي يوجه رسالة للأغنياء: "لا تعاملوا الفقير بطريقة سيئة"

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من معاملة الفقراء بطريقة غير لائقة، مؤكدا أن "الفقير أو المسكين ليس بحاجة إليك وإنما أنت من تحتاج إليه"، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc".

وأضاف "الجندي": "أنت لا تتعامل مع الفقير لكن تتعامل مع الله الغنى الحليم، فإذا أردت أن تنهل من المغفرة والرحمة والغنى من عند الله، فعليك أن تعامل الفقراء بما تحب أن يعاملك الله به".

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الكبر له نتائج تطبيقية على الواقع، فمن علامات الكبر رفض الآخر والتعالي على الناس، وعدم قبول العذر، والتجهم في وجه الآخرين، والإحساس بالذات أكثر من الآخرين، وعدم قبول الحق.

وأوضح أن أهم شيء في علامات الكبر أن تجعل من نفسك مقياسا للصواب، أي أن ما تفكر فيه فقط هو الصحيح.