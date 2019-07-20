قدم الشيخ خالد الجندي، وحسن مصطفى، لاعب الأهلي والزمالك السابق، العزاء في محمد حسن، الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، بمنطقة حلوان عقب صلاة المغرب، منذ قليل.

وقدم الشيخ خالد الجندي، عقب وصوله المسجد خطبة عن الموت والصبر والرحمة والقضاء والقدر، للحضور.

وبدأ عزاء محمد حسن، الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، بمنطقة حلوان عقب صلاة المغرب. وتوفي شقيق التوأم بعد صراع مع المرض، حيث دخل في "غيبوبة" تامة منذ أسبوع، وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة.

وكان لـ"محمد" دور كبير في حياة "التوأم"، وبمثابة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة.