أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بخصوصية المنطقة الجغرافية لمنتدى غاز شرق المتوسط، بعد اكتشافات الغاز بها فى السنوات الأخيرة، الأمر الذى يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة فى مجال الطاقة والغاز، وتحويل الموارد الكامنة فى المنطقة لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة.

الرئيس: تنسيق سياسات الدول أعضاء المنتدى لإيجاد مركز متكامل للطاقة إقليمياً ودولياً وتعزيز التجارة البينية

ورحَّب الرئيس بالمشاركين فى الاجتماع الوزارى الثانى لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذى عُقد بالقاهرة، وشدد الرئيس خلال استقباله، اليوم، بقصر المنتزه بالإسكندرية، الوزراء رؤساء الوفود المشاركين فى الاجتماع، بحضور وزير البترول، على أهمية المنتدى فى تفعيل وتنسيق سياسات الدول الأعضاء به لتطوير سوق الغاز الإقليمية فى شرق المتوسط من أجل إطلاق الإمكانات الكامنة من موارد الغاز بالمنطقة، تمهيداً لإيجاد مركز متكامل للطاقة إقليمياً ودولياً، فضلاً عن تنمية سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، واستغلال الموارد على الوجه الأمثل، وتعزيز العلاقات التجارية البينية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزراء المشاركين فى اجتماع المنتدى أكدوا الأهمية الاستراتيجية للمبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وأشادوا بجهود مصر الفعالة، بقيادة الرئيس، لإقامة حوار إقليمى منظم حول الغاز الطبيعى.

وفى لقائه مع ريك بيرى، وزير الطاقة الأمريكى، أكد الرئيس الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية مع الولايات المتحدة بمختلف جوانبها، بما فى ذلك التعاون فى مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، مرحِّباً بمشاركة الولايات المتحدة فى الاجتماع الوزارى الثانى لمنتدى غاز شرق المتوسط.