يعاني بعض مستخدمي السيارات من التعرف على أنواع وأشكال السيارات المختلفة نظرا لكثرة هذه المصطلحات وكونها تعتمد على اختصارات أخرى.

"الوطن" ترصد 10 مصطلحات تلخص نوع ومواصفات السيارة كالتالي:

أولا: فئة السيارات الـ"sedan" ويطلق عليها باللغة الفرنسية "saloon"، وهي سيارة تعتمد على وجود صالون يكفي لخمسة أشخاص ويكون تصميمها مائل إلى الاستواء.

ثانيا: سيارات الـ"SUV" وهو اختصار لمصطلح "Sport utility vehicle" ويعني السيارة الرياضية وعادة ما يتكون من هيكل خيف الوزن وتكون فيه السيارة مرتفعة على الأرض ومصممة للسير في الطرق الوعرة.

ثالثا: فئة سيارات الـ"croosover" أو "CUV" وهي تعتمد على تصميم السيارة التي تجمع في شكلها على سيارات الهاتش باك وسيارات الـ"SUV" وتمتلك تقريبا نفس مواصفات الـ"SUV" .

رابعا: سيارات الـ"Luxury" من السيارات الفارهة التي تحتوي من الداخل على كل تفاصيل الأناقة داخل المركبة بالإضافة إلى كافة التكنولوجيا الحديثة.

خامسا: سيارات الـ"Pickup"، تعتمد في تصميمها على سيارات النقل وتشبة سيارات الدفع الرباعي ويمكن استخدامها كسيارة للطرق الوعرة بالإضافة إلى نقل الأشياء نظرا لأنها تحتوي على صندوق كبير.

سادسا: فئة سيارات الـ"Coupe" تصميمها مكون من بابين فقط بدلا من أربعة أبواب وتميل بشكل كبير للرياضية.

سابعا: فئة السيارات الـ"Hatchback"، وتعتمد في تصميمها على تقريب المسافة بين الركاب والأشياء المخزنة في السيارة، وهي من أكثر السيارات التي يلجا البعض لاقتنائها.

ثامنا: فئة السيارات الـ"Electric" وهي الجيل الجديد من السيارات التي تعمل بالكهرباء ولا تعتمد على التشغيل بالوقود اطلاقا .

تاسعا: فئة السيارات الـ"Hybrid" التي تم تصميمها لتدمج العمل بالوقود والكهرباء معا.

عاشرا: فئة السيارات الـ"convertible" وهي كلمة تعني التحويل ويتم تصميم هذه السيارة لتكون قابلة للتحويل من حيث طي السقف أو كشفه.