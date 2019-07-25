استعدت جامعة عين شمس، برئاسة ورعاية الدكتور عبدالوهاب عزت، وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في استقبال طلاب الشهادات الأجنبية والمعادلة، وذلك اعتبارًا من صباح الغد حتى يوم الخميس الموافق 8 من أغسطس المقبل من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

كما يتم تسجيل رغباتهم إلكترونيًا عن طريق المعامل التي وفرتها الجامعة لتقديم خدمة متميزة للطلاب، مع التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لهم من خلال فريق مدرب من الإداريين المتخصصين لإنجاز أعمال التنسيق الإلكتروني في سهولة ودقة ويسر.