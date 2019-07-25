أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراضهم عن إسقاط طائرة من دون طيار بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في خبر عاجل لها، منذ قليل.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، بداية عملية نوعية لاستهداف أهداف عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء.

وطلب تحالف دعم الشرعية، من المدنيين في محافظة صنعاء تجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف.

وذكر البيان الصادر عن التحالف، أن الأهداف العسكرية تشمل مواقع دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ بالستيه تابعة للمليشيات الحوثية، منوها إلى الدفاعات الجوية لتلك الميليشيات تهدد حركة الملاحة الجوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية- وفقا لـ"سكاي نيوز".