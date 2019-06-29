استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير مصور لها السياسات البائسة والتدخلات التركية في الشؤون الليبية في الفترة الأخيرة، ومدى صمود الجيش الوطني الليبي أمام مثل هذه التهديدات وكذلك مواجهة العناصر الإرهابية في مدينة طرابلس، حيث اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري تركيا بالتدخل بشكل مباشر في معركة طرابلس، وأن ليبيا تتعرض لما أشبه بـ "غزو تركي"، على حد قوله.

وقال "المسماري"، خلال التقرير، إن تركيا وفرت غطاء جويا تركيا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات الإرهابية مدينة غريان الليبية، وبناء على ذلك فقد تقرر اعتبار أي أهداف تركية على الأراضي الليبية أهدافا معادية وأن الأوامر صدرت باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، مضيفًا: "لدى القوات الجوية أوامر باستهداف أي طائرة تركية تقلع من سفينة تركية، كما هدد المسماري باستهداف أي نقطة تتعامل مع الأتراك".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن هناك أوامر أيضا بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا، وأن الجيش سيستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا مؤكدا أن هناك أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا.

وأعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة مسيرة تركية لقوات حكومة الوفاق الوطني قرب طرابلس، متهما تركيا وقطر بالوقوف وراء الجماعات المسلحة في ليبيا، حيث ذكر المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي، أن إسقاط الطائرة المسيرة جرى في سماء طريق المطار بالعاصمة، وأن هناك قوات تركية كانت تحاول استهداف مواقع لقوات حفتر.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ"الإرهابية" في العاصمة طرابلس.