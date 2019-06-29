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إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالقليوبية

إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالقليوبية

مؤتمر الاستزراع السمكي يوصي بمخاطبة أجهزة الدولة لتعميق قنوات الأسماك

مؤتمر الاستزراع السمكي يوصي بمخاطبة أجهزة الدولة لتعميق قنوات الأسماك

"قال له أدائك ضعيف".. موظف يضرب مديره بالرصاص في أمريكا

"قال له أدائك ضعيف".. موظف يضرب مديره بالرصاص في أمريكا

بالصور| النيابة الإدارية تضبط أجهزة عناية مركزة بالكراتين بمستشفى جمصة

بالصور| النيابة الإدارية تضبط أجهزة عناية مركزة بالكراتين بمستشفى جمصة

هشام طلعت مصطفى يعلق على حفلة "أندريا بوتشيلي" في "مدينتي"

هشام طلعت مصطفى يعلق على حفلة "أندريا بوتشيلي" في "مدينتي"

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بأسلوب ساخر.. مواطن يهاجم معتز مطر: "خلي أردوغان ينفعك يا ناقص"

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