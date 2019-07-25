أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة كبرى شملت ندب ونقل عددا من قيادات الداخلية وإحالة البعض للتقاعد.

وشملت حركة الداخلية في جنوب سيناء: ندب اللواء محمد خريصة مديرا للأمن خلفا للواء أحمد عقيل، الذي شغل منصب مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية، وتعيين اللواء السيد الرافعي حكمدارا للمديرية خلفا للواء محمد خريصة الذي أصبح مدير أمن.

تعيين اللواء محمد عنان مدير إدارة البحث، نقلا من الأمن العام بالإسماعيلية خلفا للواء مدحت السقا، الذي جرى نقله إلى قطاع الأمن العام، وتولى العميد أشرف فؤاد شحاتة منصب رئيس مباحث المديرية، نقلا من البحر الأحمر خلفا للواء محمد عوض، الذي جرى تعيينه مديرا لمباحث محور قناة السويس.