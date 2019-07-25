قال الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن هناك تراجع حاد في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم، وكانت السنة الأصعب منذ عام 2008، وهي الأزمة العالمية التي نالت من كافة دول العالم.

وأضاف عادل، خلال استضافته ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها استراتيجية واضحة منذ عام 2015 حتى الآن، وهي التي لا تزال مستمرة عن طريق تسويق اسم "مصر" على كونها دولة تمتلك 5 مقومات كبيرة للتنمية الاستثمارية.

وأوضح أن مصر واحة من الأمان والاستقرار داخل المنطقة في ظل توترات وحروب للدول المجاورة وهي ملاذ آمن للاستثمار بحماية من قبل الدستور والقوانين المصرية ونظام سياسي قوي داخل الدولة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن هناك عدد كبير من الفرص المتواجدة في مصر للمستثمرين عن دونها من الدول من خلال مشاركة مصر للكوميسا والساداك والأكوست في أفريقيا وأسواق المنطقة العربية بأجمعها واتفاقيات الكويز وعشرات الأسواق التي وقعت مصر معها اتفاقيات في أمريكا الجنوبية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في مصر يعطي فرصة للمستثمر بوجود أسواق تصديريه وسوق مستهلك ضخم.

وأشار إلى أنه تم تأسيس 22 ألف شركة جديدة العام الجاري بزيادة 25% عن ما حدث في العام الماضي، مؤكدًا عدم إنشاء مصر منذ 2004 منطقة حرة عامة جديدة، بينما تهدف الدولة حاليًا للتوسيع في المناطق الحرة، وبلغت حجم الصادرات المصرية لـ26% من 9 مناطق موجودة في مصر، حيث لم تنشئ مصر منطقة حرة خاصة منذ عام 2012 ولذا تقوم بالتوسع حاليًا في المناطق الحرة.