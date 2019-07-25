تشمل المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لدعم المناطق والأسر الأكثر فقرا، 277 قرية من المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، حسبما أكد المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث أوضح أن تحديد تلك القرى يعتمد على نسبة الفقر مقارنة بالتعداد السكاني.

وأوضح هاشم، خلال حواره في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن تلك المبادرة الرئيسية تعمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا والأكثر فقرا، من خلال تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن أعلى نسب الفقر كانت في الريف الصعيدي، حيث تقع أغلب المناطق المستهدفة في قرى الصعيد، تتصدرها محافظة أسيوط، وسوهاج ثم قنا والمنيا.

وأشار إلى أن المبادرة الهدف منها تقديم المساعدات اللازمة للفئات الأكثر احتياجا وتلك المبادرة الرئاسية هي الأكبر لتحسين الظروف المعيشية، موضحًا أن المرحلة التجريبية للمرحلة الأولى تحتاج ما يقارب المليار و300 مليون جنيه لتطوير أول 100 قرية وجار الآن تدبيرها من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن تلك المبادرة تفاعلت معها كل مؤسسات الدولة المدنية ووزارتها وهناك العديد من الأنشطة والمشروعات ستكون في إطارها الصحيح لتحسين الخدمات في المناطق المستهدفة والأكثر فقرا.