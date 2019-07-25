قال الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق خريطة استثمارية غرضه إثبات وجود فرص استثمار جيدة في مصر، بعدما أعادت مصر رسم خريطة الاستثمار وتوجها إلى محافظات الصعيد.

وأضاف عادل، خلال استضافته ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظومة الاستثمارية بمصر في تحسن مستمر، حيث تسير وفق استراتيجية المقومات التي تمتلكها الدولة، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر قد ساهمت بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن مصر دولة قوية على مستوى الشرق الأوسط عن طريق امتلاكها لشبكة كهرباء قوية وبنية تحتيه حديثة ومنظمه ومناطق حرة وأخرى صناعية، مشيرا إلى أن الأسواق المصرية قد حازت على 5.5 مليار دولار من قيمة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت للأسواق المصرية العام الماضي.