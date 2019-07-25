توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم، عن عمر يناهز الـ93 عامًا، بعد تراجع حالته الصحية، مؤخرًا، لتنتهي رحلة السياسية التي امتدت على مدار 63 عاما، عاصر خلالها عدد من الرؤساء التونسيين.

وعاصر السبسي، أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية بخلع الملك محمد الأمين باي، وبدأ مسيرته السياسية في عهده ففي عام 28 إبريل 1956 كلفه "بورقية" بمتابعة ملف الشؤون الاجتماعية في ديوانه.

قبل الرئاسة.. "الباجي قايد" رجل المناصب السيادية بتونس

وفي عام 1962، كلف "بورقيبة" السبسي بمهمة تتعلق بالتنظيم المستقبلي للسياحة والصناعات التقليدية، فأصبح مديرا للسياحة، ثم عمل كمدير لإدارة جهوية في وزارة الداخلية، قبل أن يعين في العام 1963 مديرا عاما للأمن الوطني.

كما شغل السبسي، عهد "بورقيبة" عدة مناصب وزارية مهمة، بينها الداخلية في عام 1965، ووزيرا للدفاع خلال الفترة ما بين عامي 1969 إلى 1970، ووزيرا للخارجية في عام 1980.

وعقب تولي زين العابدين رئاسة تونس، أصبح السبسي خلال فتره حكمة عضوا بمجلس النواب التونسي في عام 1989، كما تقلد في عهده منصب رئيس المجلس خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 1991، ليعود بعد ذلك إلى ممارسة مهنة المحاماة مرة أخري.

ومع قيام الثورة التونسية في عام 2010، وعلى إثرها تولي محمد فؤاد المبزع رئاسة تونس بصفة مؤقتة في يناير 2011، تولي منصب رئيس حكومة انتقالي في 2011 في فترة حساسة تمر بها البلاد آنذاك وتمكن من الوصول بها إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي فازت بها "حركة النهضة" الإسلامية.

وفي عام 2012، هيمنة الإسلاميين على المشهد السياسي والحكم، وتولي محمد المنصف المرزوقي رئاسة تونس، وجاء تأسيس الحزب تعبيرا عن رفض السبسي لعدم تحديد المجلس التأسيسي لمدة مهامه مطالبا بتصدي جميع القوى السياسية للعنف وتفعيل دور هيئة الانتخابات.

ووفقا للدستور التونسي يخلف الرئيس في حال وفاته، رئيس مجلس النواب الحكم بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما، بحسب المادة رقم 84 من الدستور، ليجري الإعداد خلال تلك الفترة للانتخابات الرئاسية المقبلة.