حملات رقابية في البحر الأحمر تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى

قال الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، إن المديرية تنظم حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والشوادر ومحال الجزارة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف سلمي، في بيان، أن إدارات الطب البيطري الـ7 على مستوى المحافظة ستنظم حملات للتأكد من سلام اللحوم المعروضة، وضبط المخالفين.

وأشار إلى أن الشروط الصحية ومعايير السلامة التي يجب توافرها عند شراء الأضحية، ومعايير سلامة المواشي كالخراف أو الماعز، تتمثل في أن يكون الصوف لامعًا، وتبدو الحيوية على الماشية وألا تكون نحيفة أو هناك بقع بالعين، ويجب أن تكون منطقة القطانية بها لحم وألا تكون فارغة أو نحيلة.