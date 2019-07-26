أول خطاب للرئيس التونسي المؤقت: نعمل بيقظة للحفاظ على أمن البلاد

قال محمد الناصر، الرئيس التونسي المؤقت، في خطاب بثّته القناة الوطنية الأولى، مساء الخميس، أنّ رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، وهب نفسه لخدمة الشعب والوطن، حسبما ذكر موقع إذاعة موازيك التونسية.

وتابع محمد الناصر: "ودّعنأحد كبار رجالات تونس المستقلين، وستبقى تونس مدينة له ولأعماله التي أمَّنت نجاحات المسار الانتقالي بالحكمة والتبصر".

وأكد أن "الرئيس السبسي كان مناضلا من أجل الاستقلال، وسيادة الدولة، ومناعة النظام الجمهوري، وسيبقى قوة للأجيال الحضارة والقادمة".

وأضاف: "أترحم على روح الفقيد، وأقدم تعازيَّ لأفراد عائلته ولكل التونسيين كافة، متمنيا من الله أن يرزقه جميل الصبر والسلوان أمام هذا المصاب الجلل".

وأشار إلى أنّه "تطبيقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور، تولَّى مهام رئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستوري، معلنا التزامه بالحفاظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، واحترام دستورها وتشريعها ورعاية مصالحها والولاء لها.

وطمأن التونسيين بأن مؤسسات الدولة تعمل بانتظام ويقظة وجاهزية عالية، للحفاظ على أمن البلاد ومكاسبها.

وقال الرئيس المؤقت محمد الناصر، "فارقنا رئيس الجمهورية، لكن الدولة مستمرة، وتونس باقية تسير على بناء مسارها في كنف الحرية والعدل والتقدم".