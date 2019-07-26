ودع الأب بندليمون بشري، كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس في دمياط، وفد حجاج بيت الله الحرام قبل سفرهم إلى الأراض المقدسة لأداء فريضة الحج، وحرص على توزيع الشيكولاتة عليهم، بحضور حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

ما فعله بندليمون ليس جديدا عليه، فهو حريص على توطيد مفهوم المواطنة، وتأكيد التلاحم بين أبناء الوطن الواحد، يقول بندليمون: "أشعر بالسعادة حين أشارك الأصدقاء والأخوة حفلات الإفطار الرمضاني أو أي مناسبة كانت، فبت حريصا كل عام على توزيع الوجبات الساخنة على الصائمين على الطرق السريعة، ومشاركة المسلمين في احتفالاتهم كافة، فهم لا يتركوننا في احتفالاتنا".

وأضاف الكاهن لـ"الوطن": "لا أشعر بالعيد سوى بمشاركة أصدقائي المسلمين، لذا لا بد أن نكون سويا في الاحتفالات كافة، سواء رمضان أو عيد الفطر أو الأضحى أو عيد الميلاد، وغيرها من المناسبات الدينية العزيزة علينا جميعا".

وتابع: "علينا جميعا المشاركة من أجل بيع صكوك الأضاحي، من أجل توزيع الناتج عنها على الفقراء والمساكين".