دعوات لأداء صلاة الجمعة في صور باهر اعتراضا على هدم الاحتلال لمنازل

دعت لجنة الدفاع عن الأراضي في واد الحمص، لإقامة صلاة الجمعة غدا بجانب البنايات التي دمرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصور باهر، الإثنين الماضي، تضامنا مع الأهالي المنكوبين.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الفلسطينيين بـ "الوقوف بجانب المتضررين من تدمير البيوت في واد الحمص، التي خلفت عائلات شردت وآمال دفنت، وحجارة سويت بالأرض"، حسب وكالة "فلسطين اليوم".

يذكر أن الصلاة تقام للجمعة السادسة على التوالي في المنطقة، وأعلنت لجنة الدفاع عن الحي، بأنه سيتبع صلاة الجمعة التي تحمل شعار "جمعة العز والرباط" مؤتمر صحفي لإطلاع المواطنين على أوضاع عائلات الحي المنكوبين بعد هدم وتدمير منازلهم ومبانيهم.