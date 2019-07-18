ألمانيا تحقق في "إعجاب" رئيس بعثتها لدى فلسطين بتغريدات ضد إسرائيل

بدأت وزارة الخارجية الألمانية، تحقيقا بعد أن علمت أنّ رئيس بعثتها إلى الأراضي الفلسطينية "أعجب" بالعديد من التغريدات المعادية لإسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الخميس.

وأفادت بيلد أنّ الدبلوماسي كريستيان كليجز أبدى على حسابه على تويتر، الذي تمّ التحقق منه، إعجابه بالعديد من التغريدات، تتضمن إحداها ذكر زعيم "كو كلوكس كلان" السابق ديفيد ديوك المعادي للسامية، وذلك قبل إزالة هذه الإعجابات.

وكتبت إحدى التغريدات التي أعجبته "أرفع القبعة" لشريط فيديو عن هجوم على جنود إسرائيليين.

وكان إعجاب آخر حول تغريدة لديوك عن مذبحة مزعومة ارتكبتها قوات يهودية قبل إعلان "دولة إسرائيل" عام 1948.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة بيلد إن محتويات التغريدات "غير مقبولة".

وأضاف: "لقد بدأنا على الفور تحقيقاً داخلياً لتحديد كيف يمكن أن تحدث مثل هذه الإعجابات".