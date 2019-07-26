كشف المخرج شريف عرفة، كواليس فليمه "الممر"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال عرفة إن تحضيرات موقع تصوير الفيلم استمرت لمدة عامين كاملين، مشيرًا إلى أن 600 شخص شاركوا في صناعة فيلم "الممر"، بينهم 350 عسكريا.

وأوضح أن المشاهدين المصريين لم يعتادوا على مشاهدة الأفلام الحربية على شاشات السينما، مشيرًا إلى أن "الممر" لا يعتبر فيلم حربي بالمعني التقليدي، لكنه يحتوي على مشاهد الترفيه بشكل طبيعي، موضحًا أنه يحلم بتقديم مثل هذا الفيلم منذ 40 عاما.

وحقق فيلم "الممر" منذ عرضه، يونيو الماضي، إيرادات بلغت 67 مليون جنيه.