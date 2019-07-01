حرص عدد من نجوم الفن على وداع عزت أبو عوف من مقابر المجاورين بالدراسة، ومنهم ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، محمود قابيل، والمخرجان شريف وعمرو عرفة والمصور السينمائي محمد بكر.

كما تواجدت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والراقصة دينا، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وأيمن عزب ومحمد مرزبان وخالد سرحان.

وغيّب الموت الفنان عزت أبو عوف في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام: "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول"، ومسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام"، كما قدم موسيقى وألحان عدد من الأعمال، بينها "حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية"، كما أسس فرقة "فور إم" مع شقيقاته.