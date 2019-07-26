زار وفد من هيئة تنمية الصادرات العاصمة الفرنسية باريس، لنقل الخبرات التكنولوجية الفرنسية للصناعة الوطنية لزيادة صادراتها، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، والتعرف على التطورات الصناعية الحديثة، وأثرها على زيادة الصادرات، حيث تأتي الزيارة في إطار التعاون بين الهيئة وبرنامج تعزيز التجارة الخارجية والأسواق المحلية TDMEP الممول من الاتحاد الأوروبي.

وقال السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن الهدف الأساسي من الزيارة هو الاستفادة من التجربة والخبرة الفرنسية فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، والتى تعتمد على التقنيات الجديدة والابتكار، مشيرا إلى أن الزيارة استهدفت أيضا المساهمة في بناء صناعة وطنية مترابطة وأكثر تنافسية، خصوصًا أن فرنسا تمتلك مجموعة كبيرة من تقنيات التحول الصناعي المعتمدة على الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي، وهو ما يسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف أن الزيارة تضمنت زيارة لمؤسسة بيزنس فرانس العاملة في مجال التصدير والاستثمار، حيث جرى خلالها مناقشة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا للمصانع المصدرة، كما جرى استعراض الخبرات الصناعية الفرنسية ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية والتبادل المعرفي والتدريب وبناء القدرات ووضع خطط وبرامج التعاون بين الهيئة ومؤسسة business France.

وأوضح يوسف أن الزيارة تضمنت زيارة لوزارة الاقتصاد الفرنسية، استهدفت بحث سبل التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على تنمية الصادرات، كما تم عقد لقاءات مع عدد من الجهات الفرنسية العاملة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار وتطوير الأعمال، كما جرى تنظيم زيارة لإحدى كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الابتكار، والتي تقدم خدمات للمصانع العالمية لتعزيز تنافسيتها.

ولفت إلى أن حجم الصادرات المصرية لفرنسا حققت خلال عام 2018 نسبة زيادة قدرها 49% حيث بلغت 862 مليون دولار مقابل 578 مليون دولار عام 2017، مشيرا إلى أن هذه الزيادة أدت الى انخفاض عجز الميزان التجارى لمصر مع فرنسا بمعدل 27%.