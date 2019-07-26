قال الدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام، إن المعهد مستمر في مشاركته في المبادرة الرئاسية "صحة المرأة المصرية" والممتدة لمدة شهرين متتاليين وذلك عن طريق غرفة عمليات مزودة بنظام إلكتروني مرتبط مباشرة بوزارة الصحة لرصد وتسجيل الحالات المحولة للمعهد.

وأوضح عميد معهد جنوب مصر للأورام، أن المعهد استقبل منذ انطلاق المبادرة نحو 1720 حالة محولة من أكثر من 154 نقطة صحية تابعة لمديرية الصحة بمختلف مدن ومراكز محافظة أسيوط ممن يشتبه في إصابتهن بسرطان الثدي وهو ما أثبت إيجابية إصابة نسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30% من ذلك العدد بدرجات متفاوتة للمرض.

وأضاف عميد المعهد، أنه يتم تحويل متوسط 120 حالة يوميا حيث يتم إجراء الفحص الدقيق يشمل أشعة سونار ومامجروام بالمعهد أو بقسم الأشعة بمستشفى أسيوط الجامعي.