الحكومة تنفي تقليص مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020.

وتواصل المركز مع وزارة المالية؛ التي أكدت أن الاهتمام بالتعليم والصحة يُعد أولوية قصوى للدولة، مُشددةً على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة والتعليم، لتصل إلى 326.8 مليار جنيه، مقابل 257.7 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة للسنة المالية 2019 - 2020، نحو 124.9 مليار جنيه، كما بلغت 134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و67 مليار جنيه لصالح التعليم العالي، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.