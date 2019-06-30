السيسي يوافق على الموازنة العامة للدولة 2019 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية بإصدار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020.

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