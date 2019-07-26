مرزوق مديرا لمرور القليوبية.. وراضي مساعد لأمن أسيوط

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات لضباط الشرطة، وشملت بالقليوبية تعيين اللواء إيهاب مرزوق مديرا لمرور القليوبية والذي كان يشغل منصب مدير مرور أسوان خلفا للواء نبيل عدلي.

وتضمنت الحركة نقل العميد وليد شنن بالمرافق مساعد لمدير أمن سوهاج، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية بالمديرية مساعد فرقة بأمن أسيوط، والعميد أحمد عبد الحفيظ مأمور القناطر، إلى مأمور بمركز أسيوط، والعميد محمد سعيد مأمور مركز الخصوص إلى مأمور بمركز بالمنوفية، والعميد حسام لافي مأمور قها إلى مأمور مركز بالجيزة وعقيد محمد عامر بالمخدرات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمقدم رامي سعد بمباحث الطرق إلى جنوب سيناء، والمقدم عمر حرب بالمرور إلى جنوب سيناء.

كما تضمنت الحركة نقل المقدم علاء عطية بالمباحث، إلى جنوب سيناء والرائد محمد عبد الله السايح رئيس مباحث شبين القناطر إلى محافظة المنوفية، والرائد محمود عادل رئيس مباحث الخصوص إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.