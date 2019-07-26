 مجلس النواب ينعى الرئيس التونسي

أصدر مجلس النواب بياناً ينعى فيه وفاة الرئيس التونسي المغفور له باجي قائد السبسي جاء فيه:

بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس النواب المصري -رئيساً وأعضاء- إلى الشعب التونسي الشقيق، الذي يربطه بشعب مصر وشائج الرحم والدم والمصير الواحد، وفاة المغفور له بإذن الله الرئيس الباجي قايد السبسي، هذا الرمز التونسي الوطني الجليل الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد أن أفنى حياته في خدمة شعب تونس الشقيق على مدى عقود متعاقبة فخدم في معظم جوانب وأركان وطنه، وقاد بحكمة وصبر مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس الشقيقة.

وإذ يشاطر مجلس النواب المصري -رئيساً وأعضاء- الشعب التونسي وأسرة الفقيد الأحزان في مصابهم الجلل، يرجو المولى عز وجل أن يسكن الفقيد العزيز فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يعوض شعب تونس الشقيق خيراً عن فقده."إنا لله وإنا إليه راجعون".