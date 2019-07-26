ينتهي طلاب المرحلة الأولى شعبتي الأدبي والعلمي من تسجيل رغباتهم للقبول بالجامعات، اليوم، وبلغ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى 139 ألف طالب حتى ظهر أمس.

وقال مصدر بالتعليم العالي، لـ"الوطن"، إن الاثنين المقبل سيكون أقصى موعد لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، موضحا أن الثلاثاء سيكون أول أيام التسجيل للمرحلة الثانية إذا تم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى الاثنين.

وتستعرض الوطن طرق التعرف على نتيجة الترشيح بعد تسجيل الرغبات كالتالي:

النتائج ستكون متاحة على موقع التنسيق، الذي قام الطالب بتقديم الرغبات عليه، من هنـــــــــا.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

كانت وزارة التعليم العالي أعلنت، أمس، مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.