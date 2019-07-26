نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، للمرة الثانية ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن، ما أدى إلى اختفائها من المستشفيات ومراكز تنظيم الأسرة.

وقال المركز في بيانه لرصد الشائعات والرد عليها، خلال الفترة من 18 وحتى 26 يوليو الجاري، إنه بالرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة سابقاً في التقرير رقم (146)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول تلك الشائعة مرة أخرى، ما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة الزراعة على عدم استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بمحافظات الجمهورية مُلتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن حرصاً على صحة وسلامة المواطن، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين، والإضرار بصناعة الدواجن الوطنية.

وأكدت الوزارة على قيامها بحملات رقابية مكثفة على مزارع الدواجن، لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة، كذلك مراجعة التراخيص وتوافر الشهادات الصحية اللازمة لمزاولة هذا النشاط، ومراجعة طرق الذبح والتخزين والحفظ والتخلص الآمن من النفايات.

وأشارت الوزارة إلى جهودها في رفع القدرة الانتاجية للدواجن البلدية، بهدف الحفاظ على السلالة وراثيًا، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمار في مجال الإنتاج الداجني، والاهتمام بالأبحاث والتجارب العلمية، بهدف زيادة الإنتاجية.