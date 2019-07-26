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إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة

"Spider-Man: Far from Home" على أعتاب دخول "نادي المليار"

"Spider-Man: Far from Home" على أعتاب دخول "نادي المليار"

مرزوق مديرا لمرور القليوبية.. وراضي مساعد لأمن أسيوط

مرزوق مديرا لمرور القليوبية.. وراضي مساعد لأمن أسيوط

 مجلس النواب ينعى الرئيس التونسي

 مجلس النواب ينعى الرئيس التونسي

الحكومة تنفي تقليص مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة

الحكومة تنفي تقليص مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة

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