أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، انخفاض معدل حالات العقر بسبب السيطرة على مرض السعار من خلال الندوات الإرشادية المنعقدة باستمرار مع الأهالي وفِي الشوارع والتي وصل صداها إلى الوزارة وتهدف إلى توعية الأهالي بكيفية التعامل مع الحيوان الضال "المسعور".

وأضاف أن الدقهلية تصدرت قائمة المحافظة المتميزة في الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وبناء على ذلك تم إيفاد لجنة من وزارة الصحة لعمل مسح عشوائي لمرض حمى الوادي المتصدع للعاملين لمجزر ميت الكرماء للاطمئنان عليهم وسوف يتم الإعلان عن نتيجة العينات فور ظهورها.