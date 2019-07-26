صدّق مجلس الاتحاد الروسي، اليوم، على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع مصر، بينما أكدت "موسكو" على قرب وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة النووية في مصر.

وتنص الاتفاقية، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، على دعم الأطراف تطوير التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعسكرية والعسكرية-التقنية، وإيلاء اهتمام خاص بمشاريع البنية التحتية في مجال الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة النووية، والإسكان، والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات، والتعدين، وتعزيز التوسع في التفاعل بمجال السياحة، وكذلك تكثيف العلاقات الإنسانية والثقافية.

وتحتم المعاهدة على الطرفين تنسيق الإجراءات وتوحيد الجهود للتوصل إلى قرارات مشتركة، بشأن التغلب على التحديات والأخطار التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

يذكر أن الاتفاقية وقعت يوم 17 أكتوبر 2018 في مدينة "سوتشي".

في السياق ذاته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم، أنه سيجري قريبا وضع حجر الأساس لمحطة "الضبعة" الذرية في مصر.

وقال "بوجدانوف" أمام مجلس الاتحاد الروسي بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية: "سيجري وضع حجر الأساس في منطقة الإسكندرية قريبا".

يذكر أنه سبق ووقعت روسيا ومصر في عام 2008، على اتفاقية حكومية حول التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وفي عام 2015، في القاهرة، أبرم الطرفان اتفاقا للتعاون في بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية يتضمن تقديم الجانب الروسي، قرضا بقيمة 25 مليار دولار.

ومن المقرر أن يجري تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في عام 2026.