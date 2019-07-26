لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بينهم شقيقان وأصيب 4 آخرون في هجوم داخل مسجد، عقب صلاة الجمعة، لخلافات ثأرية بين عائلتين بعزبة النقطة التابعة لقرية بني قرة بالقوصية، في أسيوط.

وتلقى العميد حمدي هاشم رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع هجوم داخل مسجد بعزبة النقطة التابعة لقرية بني قرة دائرة المركز، وسقوط وفيات ومصابين.

وتبين من المعاينة وقوع الهجوم لخصومة بين عائلتين تجددت، أمس، عندما وقعت مشادة بين شخصين من أبناء العائلتين تعدى أحدهما على الآخر "بعصا " فانتظرته أفراد العائلة الأخرى، اليوم، أمام المسجد، وعندما رآهم احتمى بالمسجد، فلاحقوه وأطلقوا النيران بشكل عشوائي، ما أسفر عن مصرع شقيقين وإصابة 4 آخرين، ونقلت الجثث إلى المستشفى الجامعي، والمصابين إلى المستشفى المركزي، وجرى تحويلهم إلى المستشفى الجامعي.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.