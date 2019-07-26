نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة، واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط.

وتواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة للرد على ما تردد حول إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأكدت الوزارة أنه يجرى الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المشجعين.

وتابعت بأنه سيجرى إزالة الطبقة الزرقاء التي وضعت بناءً على كود الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسيتم وضع طبقة الترتان وتخطيطها وهي التي يقام عليها منافسات ألعاب القوى، منوهة اهتمامها بتطوير الاستاد؛ للحفاظ على الصورة الحضارية التي ظهر بها في أثناء استضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي نالت الإشادات من مختلف دول العالم.