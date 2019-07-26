نفت وزارة الصحة والسكان، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، تُفيد بانتشار أدوية بيطرية مغشوشة ومجهولة المصدر في الأسواق تضر بصحة الحيوانات.

وأوضحت الوزارة، في ردها على تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخاص برصد الشائعات والرد عليها، في الفترة من 18 وحتى 26 يوليو، أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق.

وأكدت الوزارة صحة وسلامة الأدوية البيطرية المتداولة، حيث أن هناك عملية رقابة محكمة من قبل الإدارات المختصة بالوزارة على جميع منافذ البيع، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

وأشارت وزارة الصحة، إلى التنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، والتي تقوم بالرقابة على اللقاحات البيطرية، وشن حملات مكثفة للرقابة على الأدوية والمستحضرات البيطرية للتأكد من مدى صلاحيتها، وكذلك من اللقاحات المنتجة، سواء من القطاع العام أو الخاص، ومعايرتها، مع تتبع أماكن توزيعها وتخزينها، ضمانا لجودتها وصلاحيتها.