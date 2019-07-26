بدأت بضربة عصا.. تفاصيل مصرع 3 وإصابة 6 بمسجد في أسيوط لخلافات ثأرية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعم بينهم شقيقين، وأصيب 6 آخرين في هجوم وقع عقب صلاة الجمعة اليوم على مسجد في أسيوط، لخلافات ثأرية بين عائلتي بيت أحمد مبارك وأبو السعود، في عزبة النقطة التابعة لقرية بني قرة بالقوصية في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين للمستشفى الجامعي.

وتلقى العميد حمدي هاشم رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع هجوم داخل مسجد بعزبة النقطة التابعة لقرية بني قرة دائرة المركز ووقوع وفيات ومصابين.

وبالانتقال والمعاينة تبين وقوع الهجوم لخصومة بين عائلتين تجددت بالأمس عندما وقعت مشادة بين شخصين من أبناء العائلتين اعتدى خلالها شخص من بيت "أبو السعود" على فرد من عائلة "مبارك "وضربه "بعصا" مما أثار حفيظة أبناء عائلة "مبارك" فانتظروهم اليوم أمام مسجد العزبة وعندما رآهم أبناء العائلة المقصودة "أبو السعود" لاذوا بالفرار إلى المسجد فلاحقوهم وأطلقوا النيران بشكل عشوائي على الموجودين بالمسجد وأسفر ذلك عن مصرع شقيقين هما كلا من "عنتر ممدوح عنتر"، "محمود ممدوح عنتر" من أبناء عائلة "أبو السعود"وإصابة 6 آخرين بطلقات نارية طائشة.

جرى نقل الجثث للمستشفى الجامعي والمصابين للمستشفى المركزي وتحويلهم للمستشفى الجامعي، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري التي يقع فيها هجوم على مسجد بالقوصية لخلافات ثأرية، ففي شهر فبراير الماضي اقتحم مجهولون مسجد العميد وائل حجاج بمنطقة غيط شعير أمام المستشفى المركزي بمدينة القوصية في محافظة أسيوط، وأطلقوا النيران على المصليين وقتلوا شابا وأصابوا طفلا لخلافات ثأرية.