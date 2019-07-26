كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة القروض الممنوحة بالعملة المحلية من البنوك لصالح القطاع الزراعي بنحو 11.482 مليار جنيه خلال الـ 3 سنوات و4 أشهر المنصرمة.

وقال "المركزي" في أحدث تقرير له، إن قروض البنوك العاملة في السوق المحلية الممنوحة للقطاع الزراعي، ارتفعت إلى مستوى 18.113 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 6.631 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015، محققة بذلك نموا تجاوز مستوى الـ 173%.

مصادر: البنوك تتوسع في تمويل القطاع وترفع حصته لـ1.8%

من جهته، قال مصدر مصرفي مسئول، إن القطاع المصرفي يولي اهتماما بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية في القطاعات الاقتصادية كافة، ومن بينها الزراعي، لافتا إلى أنه على الرغم من رغبة البنوك في التوسع في تمويل المشروعات الزراعية إلا أن ارتفاع مخاطرها يحاصر تلك التمويلات.

ولفت المصدر، في تصريحات لـ"الوطن" إلى أن البنوك تنظر إلى المشروعات تلك، كأي مشروع آخر، من خلال دراسات الجدوى، والملاءة المالية لها، وقدرتها على تسويق منتجاتها، وجودتها، في ظل آليات العرض والطلب، مشيرا إلى أنه مع تزايد الاهتمام بالمشروعات الزراعية، سترتفع التمويلات الموجهة لذلك القطاع خلال الفترة المقبلة.

وكشف المصدر عن أن نمو القروض الموجهة للقطاع الزراعي بالعملة المحلية، سجلت 173% خلال تلك الفترة، وهو ما يفوق متوسط معدل نمو الائتمان بنفس العملة للقطاعات الأخرى غير الحكومية، والذي سجل 98% تقريبا، ما يشير إلى أن البنوك توسعت بشكل أكبر خلال الفترة الماضية في تمويل المشروعات الزراعية، لترتفع حصتها من إجمالي التمويل بالعملة المحلية للقطاع الخاص إلى 1.8% بنهاية أبريل 2018 مقابل 1.3%.