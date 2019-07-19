أعلن البنك المركزي المصري عن تدريب لطلبة الجامعات، حيث یتم تدریب المتدربین عملیًا في القطاعات المرشحین لھا، ومن ثم محاكاة ومتابعة كوادر البنك المركزي بصورة یومیة خلال فترة التدریب، ويبدأ التدريب خلال شهر أغسطس 2019.

التخصصات المطلوبة في تدریب البنك المركزي المصري

- كليات إدارة أعمال وتجارة.

تخصصات مالية، ومحاسبة، وموارد بشرية، واقتصاد، وإحصاء.

- كليات الهندسة.

تخصصات كهرباء، ومدني، وبرمجيات.

- كليات العلوم.

تخصص كيمياء.

- كلية الحقوق.

- تخصصات تكنولوجيا المعلومات، ونظم المعلومات، وعلوم الحاسب.

شروط التقدیم في التدریب

- الطلبة المقیدین بالفرقة الثالثة في إحدى الكلیات بالجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن یكون المتقدم حاصلًا على تقدیر تراكمي جید جدًا على الأقل.

الأوراق اللازمة للتقدیم في التدريب

على المرشحین المنطبق علیھم الشروط، تقدیم المستندات الآتیة في المقابلة الشخصیة:

1- شھادة القید من الجامعة موضحًا بھا السنة الدراسیة الحالیة والتقدیر التراكمي، والتقدیرات للسنوات السابقة (في حال عدم وضوح التقدیرات یجب تقدیم صورة بیان درجات للسنوات السابقة).

2- السیرة الذاتیة.

3- صورة البطاقة الشخصیة.

4- صورة شخصیة.

إجراءات التقديم

يمكنك استیفاء استمارة التقدیم على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي في موعد أقصاه 21 یولیو من هنــــــا.