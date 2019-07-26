قالت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إن إجمالي صادرات مصر غير البترولية في شهر يونيو الماضي، بلغ 1.9 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار خلال يونيو 2018 بزيادة نسبتها 5%.

وأكدت الهيئة، في أحدث تقاريرها عن أداء الصادرات المصرية، أن هناك زيادة في قيمة الصادرات لعدة مجالس تصديرية، جاء في مقدمتها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الذي سجلت صادراته نحو 229 مليون دولار في يونيو 2019، مقارنة بـ 145 مليونا خلال الشهر نفس من العام 2018، ثم جاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية بقيمة 205 ملايين دولار خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 183 مليونا خلال الشهر ذاته من 2018.

وسجل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاعا للصادرات، بإجمالي 122 مليون دولار خلال يونيو 2019، مقابل 110 ملايين خلال الشهر نفسه من 2018، يليه المجلس التصديري للسلع الهندسية والإلكترونية، ليصبح 186 مليونا خلال يونيو الماضي، مقابل 182 مليونا في يونيو من العام الماضي.