31.8 % زيادة في الصادرات المصرية لأمريكا خلال 4 شهور

قال مكتب التمثيل التجاري بواشنطن، إن الصادرات المصرية غير البترولية لسوق الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 31.8% خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي.

وأكد المكتب، في تقرير له اليوم، أن الصادرات المصرية السلعية "غير البترولية" ارتفعت بنسبة 31.8% لتبلغ 715.4 مليون دولار خلال فترة الدراسة مقابل 542.5 مليون دولار في الفترة المثيلة من العام الماضي، وبارتفاع قيمته 172.9 مليون دولار، موضحا أن الصادرات السلعية تمثل 80.2% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة خلال يناير- أبريل 2019.

ووفقا للتقرير، تتمثل أهم بنود الصادرات المصرية السلعية "غير البترولية" للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، في المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 377.3 مليون دولار ويمثل هذا البند 42.3% من إجمالي صادرات مصر إلى الولايات المتحدة وبزيادة نسبتها 10.6% عن الفترة المثيلة من العام الماضي، تليها القطع والأعمال الفنية بقيمة 106.7 مليون دولار وبارتفاع نسبته 752%، والحديد والصلب بقيمة 41.6 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 10%.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية من بنود أخرى أهمها الأسمدة بقيمة 14 مليون دولار وبانخفاض نسبته 46.4% عن الفترة المثيلة من العام الماضي، والورق والورق المقوى بقيمة 4.9 مليون دولار وبانخفاض نسبته 45.5%.

وأكد التقرير ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 25.7% ليسجل 2966.6 مليون دولار خلال الفترة يناير- أبريل 2019 مقابل 2358.9 مليون دولار خلال العام السابق وبزيادة قيمتها نحو 607.7 مليون دولار، وبذلك سجل الميزان التجاري المصري مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة يناير- ابريل 2019 عجزا قيمته 1182 مليون دولار، مقابل 1028.1 مليون دولار خلال العام السابق بنسبة ارتفاع 15% بين الفترتين.

وفي عرضه لأداء الصادرات المصرية المستفيدة من بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) ومن النظام المعمم للمزايا GSP، أفاد التقرير بارتفاع صادرات هذه المناطق بنسبة 10% لتصل إلى 329.3 مليون دولار خلال الفترة يناير- ابريل 2019 مقابل 299.5 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2018، كما ارتفعت الصادرات في إطار النظام المعمم للمزايا GSP بنسبة 87.5% لتحقق 51.6 مليون دولار مقابل 27.5 مليون دولار خلال العام السابق.