لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم، اليوم، بين أتوبيس شركة أسمدة، وسيارة ربع على طريق رافد "المنصورة - جمصة " الدولي أمام قرية "الأورمان" مركز طلخا.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية "الأورمان" على طريق المنصورة جمصة.

انتقلت مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن الحادث وقع بين أتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة سيارة ربع نقل.

وأكد مصدر طبي، أن الحادث أسفر عن مصرع كل من "محمد. س"، 35 سنة، و"سمير. ع"، 10 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين وجميعهم مقيمون في "سنديون" التابعة لمحافظة القليوبية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.