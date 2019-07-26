لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بـ 3 طعنات على يد سلفتها بعدما اقتحمت منزلها برفقة والدها وشقيقها ونشبت مشاجرة بينهم بسبب الخلافات الأسرية بمركز كفر صقر في الشرقية.

تلقى مركز شرطة كفر صقر، بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة "سماح. ش" 35 عاما ربة منزل مقيمة بقرية الجويني التابعة للوحدة المحلية بالقضاة إثر إصابتها بعدة طعنات على يد سلفتها وشقيقها ووالدها خلال مشاجرة بينهم.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وجود خلافات أسرية سابقة بين أسرة الجناة والمجني عليها وتجدد هذا الخلاف منذ عدة أيام وإثر ذلك اقتحمت المتهمة منزل سلفتها برفقة والدها وشقيقها ونشبت بينهم مشاجرة سددت خلالها الأولى 3 طعنات للمجني عليها ما أدى لوفاتها.

حرر محضر بالواقعة وتم نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي كما جرى ضبط المتهمين الثلاثة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.